İspanya'da yaz aylarındaki trafik kazalarında 240 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'da yaz aylarındaki trafik kazalarında 240 kişi hayatını kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen trafik kazalarında 240 kişinin öldüğünü, 926 kişinin yaralandığını açıkladı. Can kayıpları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarken, bu dönemde 102 milyon araç seyahatiyle tüm zamanların en yoğun trafiği kaydedildi.

İspanya'da temmuz ve ağustosta meydana gelen trafik kazalarında 240 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) temmuz ve ağustos aylarının trafik raporunu sundu.

Raporda, yıl içinde trafiğin en yoğun olduğu bu aylarda meydana gelen kazalarda 240 kişinin öldüğü, 926 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Temmuz ve ağustosta 2025'in aynı dönemine nazaran trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 4'lük artış olduğu bildirilen raporda, son 10 yılın en yüksek can kaybı sayısının kaydedildiği üçüncü ağustos ayının geride bırakıldığı aktarıldı.

DGT, temmuz ve ağustosta İspanya'da 102 milyon araç seyahatinin kaydedildiğini ve bu hareketliliğin tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kötü bir yaz oldu. Yazın seyahatin en yoğun olduğu bu iki ayda her gün ortalama 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, İspanya, Ağustos, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da yaz aylarındaki trafik kazalarında 240 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:21:58. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'da yaz aylarındaki trafik kazalarında 240 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement