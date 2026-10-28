İspanya'daki 46 ölümlü tren kazası nedeniyle Madrid Küresel Obezite Zirvesi ertelendi - Son Dakika
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İspanya'daki 46 ölümlü tren kazası nedeniyle Madrid Küresel Obezite Zirvesi ertelendi

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İspanya'da 46 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı tren kazası nedeniyle Madrid Küresel Obezite Zirvesi'ni erteledi. Ghebreyesus, 'Bu karanlık günde İspanya hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz' diyerek başsağlığı diledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpışması sonucu 46 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, "Bu karanlık günde İspanya hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bugün yapılması planlanan ancak tren kazası nedeniyle ertelenen Madrid Küresel Obezite Zirvesi'nin düzenleneceği??????? salonda konuştu.

Bu sabah Madrid'in güneyinde korkunç bir tren kazası meydana geldiğini belirten Ghebreyesus, "Durum henüz tüm detaylarıyla netleşmemiş olsa da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Hayatını kaybedenlere, ailelerine, İspanya hükümetine ve İspanyol halkına duyduğumuz saygıdan dolayı bugünkü etkinliğimizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Yeni tarih daha sonra duyurulacaktır." dedi.

Ghebreyesus, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

"Bu karanlık günde İspanya hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." diyen Ghebreyesus, daha sonra salonda bulunanları bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.

Ghebreyesus, kazaya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da paylaşımda bulunarak "Bu trajedide sevdiği birini kaybeden herkese en içten taziyelerimi sunuyorum. İspanya için yürek burkan bir gün." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderleri gün içindeki programlarını iptal etti.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 46 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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