İspanya'dan İsrail'e Küresel Sumud Filosu Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'dan İsrail'e Küresel Sumud Filosu Eleştirisi

18.05.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını 'yasa dışı' ilan etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

Bakan Albares, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı binası Viyana Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanyol bakan, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na bağlı teknelere İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıyı ve filo üyelerinin alıkonulmasını kınadı.

Albares, İsrail'in İspanya'daki maslahatgüzarı Dana Ehrlich'in bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve İspanyol hükümetinin "yasa dışı müdahale ve uluslararası hukukun yeni bir ihlali" olarak adlandırdığı alıkoymaya ilişkin "resmi ve güçlü protestosunun iletildiğini" söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı, henüz netliğinden emin olmasalar da İsrail ordusunca saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda 54 teknenin olduğunu ve 45 kadarı İspanyol olmak üzere yaklaşık 500 kişinin bulunduğunu dile getirdi.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin 10 ila 20'si İspanyol vatandaşı

"İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği açıktır." diyen Albares, İsrail'in alıkoyduğu aktivistler arasında 10 ila 20 İspanyol'un bulunduğunu ifade etti.

Filoda vatandaşları olan diğer ülkelerle temas halinde olduklarını ve birlikte çalıştıklarını kaydeden Albares, "İsrail, alıkoyduğu kişileri ister Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne isterse İsrail'e götürsün fark etmez. Bu, kabul edilemez bir eylemdir ve gözaltılar yasa dışıdır." dedi.

?İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'dan İsrail'e Küresel Sumud Filosu Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:51:31. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'dan İsrail'e Küresel Sumud Filosu Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.