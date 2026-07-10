İspanya'dan İsrailli Askerlere Soruşturma - Son Dakika
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İspanya'dan İsrailli Askerlere Soruşturma

10.07.2026 18:14
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İspanya Ulusal Mahkemesi, Gazze'ye yardım götüren filoya saldıran İsrailli askerlere soruşturma açtı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, barışçıl bir misyon kapsamında Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim 2025'te uluslararası sularda düzenlenen yasa dışı saldırıyla ilgili iki üst düzey İsrailli askeri yetkili hakkında soruşturma açılmasını kabul etti.

İspanya'da hükümet ortaklarından Birleşik Sol (IU) ile Komünist Parti ve bazı sivil toplum örgütlerince yapılan şikayet sonrasında, Ulusal Mahkeme Hakimi Francisco de Jorge, Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim 2025'te yapılan müdahale sırasında gerçekleştirilen yasa dışı alıkoyma suçuyla ilgili olarak, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer bir üst düzey asker hakkında soruşturma açma kararı aldı.

İspanyol hakim ayrıca, İspanyol bayraklı gemilerde meydana gelen olayları bağımsız olarak soruşturup soruşturamayacağını veya söz konusu olayların soykırım, savaş suçları veya insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaya dahil edilip edilemeyeceğini belirtmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığına başvuracağını duyurdu.

Hakim de Jorge, İsrail ordusunun 1 Ekim 2025'te Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda (kıyıdan yaklaşık 70 deniz mili açıkta) seyir ederken baskın düzenlediği ve askeri personelin teknelerin kontrolünü ele geçirip filo üyelerini özgürlüklerinden mahrum bıraktığı olayda, İspanyol bayraklı birkaç geminin de bulunması nedeniyle Ulusal Mahkeme'nin bu şikayeti soruşturma yetkisine sahip olduğunu duyurdu.

Diğer yandan İspanyol bayraklı teknelerdeki yasa dışı gözaltılarla ilgili soruşturmaya devam edileceği ve acil görülen her türlü işlemin gerçekleştireceği belirtildi.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla ilk kez 13 Eylül 2025'te Akdeniz'e açılmıştı.

Filo, Gazze'ye ulaşmak için ikinci denemesini de geçen nisan ayında yapmıştı.

İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'nun her iki girişiminde de yasa dışı olarak uluslararası sularda teknelere saldırmış, filo üyelerini de yasa dışı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İspanya, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'dan İsrailli Askerlere Soruşturma - Son Dakika

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