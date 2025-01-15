İspanya'dan Lübnan'a 10 Milyon Avro Destek - Son Dakika
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İspanya'dan Lübnan'a 10 Milyon Avro Destek

İspanya, Lübnan ordusuna 10 milyon avro destek verecek, istikrar ve barış için işbirliğini sürdürecek.

15.01.2025 21:16
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan ordusuna 10 milyon avroluk destekte bulunacaklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, İspanyol Bakan ve beraberindeki ekibi Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Albares, ülkesinin bölgede barış ve istikrar için vazgeçilmez bir ülke olan Lübnan'a desteğini sürdüreceğini ve bunun İspanya'nın dış politikasının önceliklerinden birisi olduğunu söyledi.

Lübnan'ın geleceği için iyimser olduğunu ifade eden Albares, Lübnan'ın istikrar ve barışa ulaşması ve devletin yeniden inşası için çalışılmasının önemine değindi.

İspanyol Bakan, Lübnan'ın farklı kesimler arasında bir arada yaşamanın önemli bir sembolü olduğunu belirterek, ülkesinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik desteğini hatırlattı.

Albares, Lübnan ordusuna 10 milyon avro değerinde destek sağlanacağını ve lojistik alanında da işbirliği yapılacağına dikkati çekti.

Lübnan ile İsrail arasında yapılan ateşkese değinen Albares, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için baskıların sürdüğünü aktardı.

Albares, Lübnan ile ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine işaret ederek, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı İspanya'ya davet etti.

Cumhurbaşkanı Avn da İspanyol Bakan'a teşekkür ederek, UNIFIL'de faaliyet gösteren İspanyol birliklerin faaliyetlerine dikkati çekti.

Avn, uluslararası güçlerin görevlerini yerine getirdiğini belirterek, İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerinin durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Lübnan'ın güneyinde istikrarın önemine vurgu yapan Avn, istikrar sağlanmadığı müddetçe ülkenin güneyinde yerinden edilenlerin yaşadıkları yerlere dönemeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'dan Lübnan'a 10 Milyon Avro Destek - Son Dakika

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