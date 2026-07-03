İspanya'dan Şam'daki Bombalı Saldırıya Kınama - Son Dakika
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İspanya'dan Şam'daki Bombalı Saldırıya Kınama

03.07.2026 13:25
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İspanya hükümeti, Şam'daki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı verdi.

İspanya hükümeti, Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede meydana gelen ve en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, Şam'da can kaybına ve çok sayıda yaralanmaya yol açan saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Hükümet, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini iletmekte, tüm yaralılarla dayanışma duygularını paylaşarak kendilerine acil şifalar dilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin "egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini teyit eden" İspanya hükümeti, tüm Suriye halkının meşru beklentileri doğrultusunda, barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecine yönelik desteğini yinelediğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, "İspanya hükümeti, Suriye'yi güvenlik ve refah dolu bir geleceğe taşıma hedefi doğrultusunda istikrar sağlama, ekonomik toparlanma ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik bölgesel ve uluslararası çabalara verdiği desteği yineler. Bunun yanı sıra barış çabalarını baltalayan ve Suriye ile bölgenin güvenliğini tehdit eden her türlü istikrarsızlaştırma girişimini de bir kez daha kınadığını teyit eder." ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki bir kafede meydana gelen ve bombalı düzenekle gerçekleşen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'dan Şam'daki Bombalı Saldırıya Kınama - Son Dakika

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