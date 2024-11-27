İspanya'dan Sel Felaketi İçin 2,27 Milyar Euro Destek

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel felaketinden etkilenenleri destek için 2 milyar 274 milyon avroluk yeni bir yardım paketini yarın onaylayacaklarını açıkladı.

Sanchez, sel felaketinin yaklaşık 1 ay sonrasında, ülke tarihinde yaşanan bu büyük trajediyi önlemek için neler yapılabileceği, nerelerde eksikler olduğu ve yardım çalışmalarıyla ilgili siyasi tartışmalardan dolayı düzenlenen Meclis Genel Kurulundaki oturumda konuştu.

222'si Valensiya'da olmak üzere toplam 230 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım için bu zamana kadar iki ayrı pakette toplamda 14 milyar 345 milyon avroluk yardım açıkladıklarını hatırlatan Sanchez, yarın acil toplanacak Bakanlar Kurulunun 2 milyar 274 milyon avroluk üçüncü yardım paketini kabul edeceğini söyledi.

İspanya Başbakanı, yeni pakette 60 maddeden oluşan yardımların olacağını ve bu şekilde "felaket bölgelerinde normale dönüş ve toparlanmanın hızlandırılmasını, vatandaşlara ve üretim sektörüne yardımların en kısa sürede ulaştırılmasını hedeflediklerini" kaydetti.

Hükümet, son paketle birlikte sel felaketinden etkilenen bölgelere toplam yardımını 16,5 milyar avroya çıkarmış olacak.

Diğer yandan şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde devlet kurumlarının önceden haber verme mekanizmasını iyi işletmediği, geç ve etkisiz bir şekilde alarm verildiği ve yardımların geç ulaştırıldığı iddialarına ilişkin siyasi tartışmalar devam ediyor.

Başbakan Sanchez, 28 Ekim akşamından itibaren Devlet Meteoroloji Enstitüsü ve Jucar Hidrografi Konfederasyonu'ndan gelen uyarıların kronolojisini saat saat açıklayarak, bakanların ve askeri birliklerin aktif duruma geçirilmesiyle ilgili detayları da bir kez daha kamuoyuyla paylaştı.

Hükümeti sert dille eleştiren muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partilere tepki gösteren Sanchez, "Birileri suçlu bulmak istiyorsa arasın ama görevini yapan kamu görevlilerini işaret ederek değil. İşini doğru yapanlar günahkarların bedelini ödememeli." dedi.

Sanchez, ülkede ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) iktidarda olduğu Valensiya özerk yönetim hükümetinin, sel felaketinin hemen başlarında Askeri Acil Yardım Birliğinin (UME) yardım teklifini 3 kez reddettiğini belirtti.

Felaketin etkisinin önlenmesinde kurumların değil kişilerin hataları olduğuna inandığını dile getiren Sanchez, "Ben, Valensiya özerk yönetiminin de başarısız olduğuna ya da sistemin etkisiz olduğuna inanmıyorum. Bazı parçalarda aksamalar olduğunu ve özellikle de çok yüksek mevkilerde bulunan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen bazı kişilerin başarısız olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo ise hükümeti "trajedinin büyüklüğünü bilmesine rağmen gerekli önlemleri almamak ve acil duruma geçmemekle" suçlayarak, Sanchez'e atfen "Halk, onları yalnız bırakmanızı affetmeyecek." dedi.