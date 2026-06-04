İspanya'dan Sırp Askerine Nişan

İspanya, Lübnan'da Miguel de Cervantes Üssü'ndeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Sırp askere nişan verme kararı aldı.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Savunma Bakanı Margarita Robles'in Sırp mevkidaşı Bratislav Gasic'e bir mektup göndererek, hem UNIFIL'e yapılan saldırıyı kınadığını hem de saldırıda yaşamını yitiren Sırp asker Milovan Jovanivic'e, çatışmalarda hayatını kaybeden veya yaralanan askeri personele verilen Askeri Liyakat Nişanının verileceğini duyurduğunu bildirdi.

Haberde, Robles'in mektubunda, UNIFIL'e yönelik havan topu saldırısında hayatını kaybeden Sırp çavuşun trajik ölümünden derin üzüntü duyduğunu ilettiği ve bu saldırının UNIFIL görevi kapsamında ulusların ortak hizmetini doğrudan etkilediğini vurguladığı belirtildi.

Mektupta Robles'in "Bu, uluslararası barış ve güvenliğe hizmet eden birliklerin üstlendiği risklerin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır." diyerek, saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.

İspanya hükümetinin yazılı olarak "şiddetle kınadığı" söz konusu saldırıda iki İspanyol askeri de hafif yaralanmıştı.