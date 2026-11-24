MADRİD, 24 Kasım (Xinhua) -- İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanlığı ile Çin Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çin Dil Eğitimi ve İşbirliği Merkezi, çocuklar ve gençler arasında dil öğrenimini ve kültürel etkileşimi teşvik etmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı pazartesi günü İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego ile Çin'in İspanya Büyükelçisi Yao Jing tarafından imzalandı.

İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, iki taraf dil öğrenimini sporla birleştiren ortak yaz kampları ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Bakanlığa göre, bu programlar iki ülkedeki gençlere deneyimlerini paylaşma ve birbirlerinin kültürlerini daha yakından tanıma fırsatı sunacak.

İlk etapta beş yıl süreyle geçerli olacak mutabakat zaptı, tarafların anlaşmasıyla uzatılabilecek. Mutabakat zaptı ayrıca programları denetlemek, ilerlemelerini değerlendirmek ve yeni işbirliği fırsatlarını belirlemek üzere ortak bir komite kurulmasını öngörüyor.