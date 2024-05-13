İspanya Kültür Bakanı, İsrail'in Eurovision'a katılmasına tepki göstermediği için RTVE'yi suçladı - Son Dakika
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İspanya Kültür Bakanı, İsrail'in Eurovision'a katılmasına tepki göstermediği için RTVE'yi suçladı

İspanya Kültür Bakanı, İsrail\'in Eurovision\'a katılmasına tepki göstermediği için RTVE\'yi suçladı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının sözcüsü ve Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına herhangi bir tepki göstermediği için İspanya devlet televizyonu RTVE'yi suçladı. Urtasun, basına yaptığı açıklamada, 'Eurovision organizasyonunun, İsrail'in sürmekte olan soykırımını aklamaya hizmet etmesinden dolayı milyonlarca insan utanç duydu.' dedi.

13.05.2024 16:44
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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının sözcüsü ve Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına herhangi bir tepki göstermediği için İspanya devlet televizyonu RTVE'yi suçladı.

Urtasun, basına yaptığı açıklamada, "Eurovision organizasyonunun, İsrail'in sürmekte olan soykırımını aklamaya hizmet etmesinden dolayı milyonlarca insan utanç duydu." dedi.

İspanya devlet televizyonu RTVE yönetimini, "Eurovision'a katılmasına sessiz kalarak İsrail'in soykırımını aklamaya yardımcı" olmakla suçlayan Urtasun, RTVE başkanını bu konuya ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlaması için Meclis'e çağıracağını söyledi.

Urtasun, RTVE'den Eurovision'dakine benzer şekilde İsrail'in soykırımını aklamaya bir daha yardımcı olmayacağına dair garanti vermesini istedi.

"İsrail'in Eurovision'a katılımına izin verilmesi RTVE'nin değerleriyle bağdaşmıyor." diyen Urtasun, Sumar ittifakı olarak özellikle sosyal medyada, İsrail'in yarışmaya katılmasını önlemek için büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

İspanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Kültür Bakanı, İsrail'in Eurovision'a katılmasına tepki göstermediği için RTVE'yi suçladı - Son Dakika

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