İspanya Meclisi'nden Gonzalez'e Destek

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İspanya Meclisi, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez'in İspanya hükümetince Venezuela Devlet Başkanı olarak tanınması yönünde karar çıkartılması için girişim başlattı.

Meclis'te birinci parti konumunda olmasına karşı ana muhalefette yer alan sağ görüşlü Halk Partisinin (PP), İspanya hükümetinin Gonzalez'i Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımasına yönelik sunduğu önergenin bu akşam Meclis'te görüşülüp yarın oylanacağı bildirildi.

PP'nin inisiyatifine muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisinin yanı sıra, azınlık sol hükümete dışarıdan destek veren Bask Milliyetçi Partisi (PNV) de "evet" diyeceğini açıklarken, son anda bir değişiklik olmaması halinde söz konusu önerge İspanya Meclisi'nde kabul edilecek.

Azınlık hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), PP'nin bu girişiminin "Venezuela halkı düşünüldüğünden ya da bu ülkede demokrasinin sağlanması için değil sadece hükümete zarar vermek amacıyla yapıldığını" savundu.

PSOE'den olan Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria da basına yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak bizim tavrımız hep açıktır. AB ile ortak bir pozisyonda olmaya, Venezuela'daki seçim sonuçlarının maksimum şeffaflık ve kapsamlı şekilde açıklanmasını istemeye, Venezuela'da demokrasinin oturmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çin'de resmi ziyarette olan Başbakan Pedro Sanchez de Venezuelalı muhalif lider Gonzalez'e İspanya'da siyasi sığınma verilecek olmasının "insanlık jesti" olduğunu söyledi.

Sanchez'in hafta sonunda Madrid'de Gonzalez'i kabul edeceği de açıklandı.

İspanya Meclisi'nin yarın oy çokluğuyla alması beklenen "Edmundo Gonzalez'in İspanya hükümetince Venezuela Devlet Başkanı olarak tanınması" yönündeki kararın sadece sembolik bir anlam taşısa da mevcut durumda zaten gergin olan Venezuela-İspanya ikili ilişkilerini daha da zorlaştırması öngörülüyor.

Gonzalez'in Madrid'e getirilişi

İspanya hükümeti, Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkartılan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i, eşi ile birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e getirmişti.

İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunacağını bildirilen Gonzalez, Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olmuş, Ulusal Seçim Konseyince Nicolas Maduro'nun Devlet Başkanı seçildiğinin duyurulmasının ardından da seçimde hile yapıldığını savunup sonuçların geçersiz kabul edilmesini istemişti.

Venezuela'da savcılık da komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi çeşitli suçlardan Gonzalez hakkında cezai soruşturma başlatmıştı.

"Yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla 3 kez Cumhuriyet Savcılığına ifadeye çağırılan ancak "can güvenliği bulunmadığı" gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezuela'daki seçimlerin kayıtlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağı açıklamış ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezuela yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.