İspanya'nın doğusundaki selde 1 kişi boğuldu, Valensiya Havaalanı gece boyunca kapalı kaldı

İspanya'nın doğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusundaki Katalonya, Valensiya, Murcia, Balear Adaları bölgelerinde dün gece şiddetli yağışlar etkili oldu.

Barselona'nın Olivella ilçesinde sele kapılarak sürüklenen araçtaki 1 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma ekiplerince basına verilen bilgilere göre, Valensiya başta olmak üzere bazı yerlerde metrekareye 120 kilogram yağış düştü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Valensiya Havaalanı gece boyunca kapalı tutuldu, Barselona'daki El Prat Havaalanı'nda 23 uçuş iptal edildi, bazı yollar trafiğe kapatıldı, bölgesel elektrik kesintileri yaşandı ve birçok belediyede okullar bugün tatil edildi.

Çok sayıda ev ve iş yerine zarar veren su baskınlarından dolayı sadece Katalonya'da itfaiye gece boyunca 270 noktaya müdahale etti.

La Liga'da oynanacak Levante-Athletic Bilbao maçı da şiddetli yağışlar nedeniyle ertelendi.