İspanya ve Türkiye Arasında Patriot Konuşlandırmasıyla Güçlenen Savunma İlişkileri

12.04.2026 17:49
İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü uzmanları, İspanya'nın Patriot füzelerini Türkiye'ye konuşlandırmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ve stratejik önemin arttığını belirtiyor. Uzmanlar, bu durumun Türkiye'nin Avrupa ve NATO içindeki rolünü pekiştirdiğini vurguluyor.

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) Dış Politika Programı Koordinatörü Riccardo Gasco, Patriot konuşlandırmasının, Madrid'in Türkiye'yi bir ön cephe müttefiki olarak gördüğünün göstergesi olduğunu söylüyor. Granada Üniversitesi'nden Profesör Alberto Bueno da bu görüşe katılıyor ve ilişkilerin 2000'li yılların başlarına uzandığını, eski başbakan José Luis Rodríguez Zapatero'nun Türkiye'nin AB üyeliğine desteğiyle hatırlandığını ekliyor.

Bueno, savunma-stratejik düzeyde İspanya'nın Patriot konuşlandırmasıyla Türkiye ile ikili bağları güçlendirdiğini ve sanayi alanında yeni kapılar açtığını belirtiyor. Askeri-operasyonel düzeyde ise bu konuşlandırmanın İspanya'ya tecrübe kazandırdığını ve doktrinel fayda sağladığını söylüyor. Barcelona Uluslararası İlişkiler Merkezi'nden Samuele Abrami, Patriot'ların NATO görevi kapsamında konuşlandırılmasının karşılıklı güven anlamına geldiğini, ancak gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre, iki ülke geçmişten bu yana neredeyse sorunsuz bir ilişki sürdürüyor. Abrami, İspanya'nın Türkiye ile toprak anlaşmazlığı olmadığını, Doğu Akdeniz'de rakip olmadıklarını ve Türkiye dosyasının İspanya iç siyasetinde politize edilmediğini açıklıyor. Gasco, bu konumun Madrid'e Türkiye politikasında daha bağımsız karar alma alanı sağladığını ekliyor.

Son dönemde, uzmanlar iki ülke arasında yeni bir aşamaya gelindiği konusunda hemfikir. Ukrayna ve Ortadoğu'daki krizler nedeniyle Türkiye'nin Avrupa ve NATO nezdindeki stratejik önemi arttı, bu da ilişkilerde yeniden iyimserlik yarattı. Ancak Gasco, bunun savunma sektörüyle sınırlı bir iyimserlik olduğunu savunuyor. Baykar'ın Leonardo ile ortaklığı ve Hürjet satış anlaşması gibi gelişmeler, bu iş birliğinin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

