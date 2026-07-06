İspanya'nın Savunma Harcamaları NATO Zirvesinde Tartışılacak - Son Dakika
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İspanya'nın Savunma Harcamaları NATO Zirvesinde Tartışılacak

06.07.2026 22:13
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İspanya hükümeti, NATO zirvesinde savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarmayacak.

İspanya hükümeti, NATO Ankara Zirvesi öncesinde savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkartmayacağına ilişkin tavrını korudu.

İspanya Başbakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilerde, Başbakan Pedro Sanchez'in 7-8 Haziran'da Ankara'da yapılacak zirvede, savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkartılmasına yönelik NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın taleplerine olan karşı görüşünü yineleyeceği belirtildi.

Kaynaklar, "İspanya, savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5'i düzeyindeki hedefin aksine refah devletinin güçlendirilmesi ve kamu maliyesinin sağlığına kavuşturulmasıyla uyumlu hareket edilmesini, buna bağlı olarak güvenliği pekiştirecek bir model geliştirilmesini öneriyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın 2018'den bu yana savunma yatırımlarını 3 katına çıkartarak GSYH'nin yüzde 2'si seviyesine getirdiğini ve NATO Kabiliyet Hedefleri'ne uyumlu olduğunu aktaran kaynaklar, kabiliyet düzeyi bakımından 32 NATO üyesi arasında 7'nci, barışı koruma görevlerinde konuşlandırılan asker sayısı bakımından 3'üncü ve Doğu Kanadı'na yapılan asker katkısı bakımından da 1'inci sırada yer aldığını vurguladı.

İspanya'nın Ukrayna'ya destek sağlayan ilk 8 NATO ülkesi arasında yer aldığını vurgulayan kaynaklar, şu bilgileri verdi:

"İspanya, Ukrayna'ya toplamda 3,795 milyar avro kaynak ayırmış ve kendi topraklarında 9 binden fazla Ukraynalı askeri personelin eğitimini üstlenmiştir.

Haziran 2026 itibarıyla İspanya, İttifakın doğu kanadında ülke sınırları dışında en fazla askeri konuşlandıran ülke konumunda olup, NATO Mukabele Kuvveti'nin deniz unsuru ve Slovakya'daki Çok Uluslu Tugay gibi stratejik NATO komuta görevlerini üstlenen az sayıdaki müttefikten biridir."

Kaynaklar, savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkartılmasıyla ilgili hedefe ulaşma taahhüdünde bulunan birçok ülkenin bunu başaramayacağına dair güçlü bir kanaat hakim olduğunu ileri sürdü.

Rutte ve Trump'ın söylemlerinin aksine NATO belgelerinde, İspanya'nın İttifakın önemli bir üyesi olduğunun açıkça görüldüğünü kaydeden kaynaklar, Sanchez'in Ankara'daki zirveye "görevlerini yapmış olarak, başı dik ve rahat gittiğini" vurguladı.

Kaynaklar, İspanya'nın "Rusya'yı kısa, orta ve uzun vadede büyük bir tehdit olarak gördüğünü", "ABD'ye daha az bağlı olan, hem kendine daha fazla yatırım yapan hem de kendini daha fazla savunan bir Avrupa ve Avrupa ordusu projesini savunduğunu" ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, İspanya, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'nın Savunma Harcamaları NATO Zirvesinde Tartışılacak - Son Dakika

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