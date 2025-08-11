İspanya Orman Yangınları İle Mücadele Ediyor

İspanya'nın kuzeyindeki Kastilya ve Leon, Galiçya ve Navarra bölgeleri, yılın en kötü orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Hafta sonunda başlayan ve öncelikle Leon, Zamora, Ourense kentlerinde etkili olan orman yangınları, 10 farklı bölgede devam ediyor.

Yerel yönetimler ve Sivil Koruma kurumu yetkililerinden basına yapılan açıklamalarda, 1997'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Alanı ilan edilen ve alevlerden etkilenen Leon yakınlarındaki Las Medulas Doğal Parkı'nı çevreleyen bazı yerleşim yerlerinde 850'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yetkililer, alevlerin doğal park alanına mümkün olduğunca az etki etmesi için askeri birimlerin de yardımlarıyla yoğun çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Leon ve Zamora'daki bazı yolların halen trafiğe kapalı tutulduğu kaydedildi.

Bölge sakini mağdurlar, yangınlara karşı hazırlıklı olunmamasından ve söndürme çalışmalarının yetersiz kalmasından yakındı.

Galiçya

Galiçya bölgesinin Ourense kenti çevresinde devam eden yangında ise şimdiye kadar yaklaşık bin hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü duyuruldu.

Bu yaz Galiçya'yı vuran en büyük yangın olarak gösterilen Ourense'deki alevleri söndürmek için havadan 12 helikopter ve 11 uçak ile karadan 200'den fazla kişi görev yapıyor.

Navarra

Navarra bölgesindeki Carcastillo ormanlık alanında halen kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına 9 helikopter ve 4 uçağın destek verdiği açıklandı.

Yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve rüzgarın yangınları söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Başbakan Sanchez'den "Yangınlara karşı dikkatli olun" mesajı

Başbakan Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Navarra, Kastilya ve Leon'daki orman yangınlarının ilerleyişini takip ediyoruz. Askeri Acil Yardım Birimi, Zamora ve Leon'da göreve başladı. Etkilenen tüm bölgelerin sakinleriyle dayanışma içinde olduğumu belirtir, görevli personele bir kez daha teşekkür ederim. Lütfen son derece dikkatli olun." ifadelerini kullandı.