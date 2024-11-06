İspanya Sel Felaketi İçin 10,6 Milyar Euro Yardım - Son Dakika
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İspanya Sel Felaketi İçin 10,6 Milyar Euro Yardım

Başbakan Sanchez, selden etkilenen bölgelere 10,6 milyar euro yardım paketini açıkladı.

06.11.2024 14:31
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MADRİD, 6 Kasım (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sel felaketinden etkilenen bölgelere 10,6 milyar euro (11,5 milyar ABD doları) tutarında ekonomik ve mali yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Sanchez, Moncloa Sarayı'nda Salı günü düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen Valensiya, Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgelerinin afet bölgesi olarak ilan edildiğini kaydederek bu sayede hükümetin devasa bir yardım paketi geçirmek için acil bir yasa çıkarabileceğini söyledi.

Başbakan, Valensiya Bölgesinin Acil Müdahale, Yeniden Yapılanma ve Yeniden Faaliyete Geçme Planı'nın 75'i Valensiya'da, ikisi Kastilya-La Mancha'da ve biri Endülüs'te olmak üzere 78 belediyeye acil durumla başa çıkmalarına, toparlanmalarına ve yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak üzere uygulamaya sokulacak.

Sel felaketinde şu ana kadar 210'dan fazla kişinin öldüğü teyit edilirken, pek çok kişidense haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Afet Bölgesi, Doğal Afet, Güvenlik, Politika, Endülüs, İspanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Sel Felaketi İçin 10,6 Milyar Euro Yardım - Son Dakika

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