İspanya Sel Felaketi Sonrası Yaralar Sarılıyor - Son Dakika
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İspanya Sel Felaketi Sonrası Yaralar Sarılıyor

İspanya'da 'yüzyılın felaketi' sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 217 ölü ve büyük hasar var.

04.11.2024 19:16
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İspanya'da 29 Ekim'de başlayan ve ülkenin doğusu ile güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından Valensiya başta olmak üzere zarar gören tüm bölgelerde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

İspanya'da "yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan ve 217 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sel felaketinden en çok etkilenen Paiporta, Bonaire, Chiva, Sedavi, Alfafar başta olmak üzere Valensiya bölgesinin yarıya yakınındaki ilçelerde ev, dükkan ve sokakların çamurdan, çöpten temizlenmesine ve hasarlı araçların kaldırılmasına devam ediliyor.

Bölgede halihazırda 17 bin polis, jandarma, asker ve sivil koruma görevlisi çalışıyor.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamalarda, şimdiye kadar 400'den fazla kamyonla sokaklardan tonlarca çöp toplandığı, sokakların tamamen temizlenmesinin en az bir hafta daha süreceği belirtildi.

Sigorta için şimdiye kadar 46 bin tazminat talebinde bulunuldu

Ekonomi Bakanlığından açıklanan bilgilerde de sel felaketinin ardından geçen beş günde Sigorta Tazminat Konsorsiyumuna 46 bin tazminat talebinde bulunulduğu ve bunun yaklaşık yarısının zarar gören araçlarla ilgili olduğu kaydedildi.

Hala 50'ye yakın yolun kapalı olduğu Valensiya'da sokaklardaki ve otoyollardaki yaklaşık 100 bin hasarlı aracın çekilmesi için 70 kadar vinç çalışıyor.

Ayrıca felaketin ardından okulların kapalı olduğu Valensiya'da eğitim öğretime 5 Kasım'dan itibaren kademeli olarak başlanacağı duyuruldu.

Valensiya özerk yönetim hükümeti kaosu önlemek ve yardımların kolay ulaşmasını sağlamak için felaketten en fazla zarar gören bölgelerde uyguladığı, kara ulaşımının kontrollü ve sınırlı yapılması kararını 48 saat uzattı.

Bu arada Bonaire ilçesindeki büyük alışveriş merkezinin otoparkını tamamen kaplayan su, 4 gündür süren çalışmaların ardından ancak bugün boşaltıldı.

"Meteorolojik kriz sona erdi"

Diğer yandan İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) Valensiya Bölgesi Sorumlusu Jose Angel Nunez, "Sevgili Valensiyalılar. Meteorolojik kriz sona erdi. Şu anda sadece Castellon'un kuzeyinde sarı alarm var. Hava değişken olmaya devam edecek, biraz yağmur yağacak ama artık olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.

Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı

Sel felaketinin ardından, özellikle 3 Kasım'da Paiporta'da halkın, bölgeyi ziyaret eden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'u hedef alan protestoları ülkedeki siyasi tartışmaları alevlendirdi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Kral ve siyasetçilere çamur atılan, hakaretler yağdırılan protestoların şiddet içeren bölümünün arkasında aşırı sağcı, marjinal grupların olduğunu söyledi.

Jandarmanın şiddet eyleminde bulunanların kimliklerini tespit etmek için soruşturma başlattığını duyuran Marlaska, provokasyonun çok fazla olduğunu savundu.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente de Paiporta'daki saldırıların arkasında aşırı sağın bulunduğunu belirterek, her şeye rağmen "yaraların henüz çok sıcak olduğu bir anda Kral ve Başbakan'ın bölgeyi ziyaret etmesinin hata" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinden yapılan açıklamalarda da sel felaketinin ardından bölgeye yardımların geç ulaştırıldığı ve askerin gönderilmesine geç karar verildiği suçlamalarında bulunuldu.

Ana muhalefetteki Halk Partisinin lideri Alberto Nunez Feijoo, "Ulusal Acil Durum" ilan edilmesini isteyerek, Kral ve Başbakan Sanchez'e yönelik şiddet içerikli eylemleri kınadı.

Paiporta'da halka "Yayınlanan her şeye dikkat etmeyin çünkü çok fazla bilgi zehirlenmesi var ve kaos yaratmakla ilgilenen birçok insan var." diyen Kral 6. Felipe de olay sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu kadar kötü bir felakette, birçok şeyini kaybeden vatandaşların öfkesini anlamak gerek." diye konuştu.

Kaynak: AA

29 Ekim, İspanya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Sel Felaketi Sonrası Yaralar Sarılıyor - Son Dakika

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