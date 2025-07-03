İspanya Sıcak Hava Dalgasıyla Yüzleşiyor

SEVİLLA, 3 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Sevilla kentinde güneşten korunmak için şemsiyeyle yürüyen insanlar, 2 Temmuz 2025.
İspanya'da rekor kıran sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İspanyol Meteoroloji Kurumu, yılın ilk büyük sıcak hava dalgası sırasında 100'den fazla gözlem istasyonunda sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını bildirdi. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)
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