İspanya, İsrail'in Gazze'deki soykırım davasına müdahil olacak
İspanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de soykırımla suçlandığı davaya müdahil olacağını duyurdu. Bu adım, İsrail'in 2014 yılında gerçekleştirdiği Gazze saldırılarına ilişkin uluslararası hukukun işletilmesi açısından önem taşıyor. İspanya, İsrail'in bu saldırılarıyla ilgili sorumluluğunun belirlenmesi ve adaletin sağlanması için aktif bir rol üstleneceğini vurguladı.
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6.06.2024 13:17:30. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya, İsrail'in Gazze'deki soykırım davasına müdahil olacak - Son Dakika
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