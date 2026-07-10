İspanya'da orman yangını: 11 ölü

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Almeria kentine bağlı Los Gallardos ilçesinde çıkan orman yangınında 11 kişi yaşamını yitirdi.

Jandarma ve Sivil Koruma kurumlarından yapılan açıklamada, Los Gallardos'ta bu sabah başlayan orman yangınının en az 11 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Yangının çıktığı bölgede her birinin içinde birer ceset olan tamamen yanmış 3 aracın yanı sıra Bedar'a ulaşımı sağlayan yolun yakınında yanmış 8 cansız bedenin daha bulunduğu duyuruldu.

Ölen kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldığı, büyük çaplı felaketler konusunda uzmanlaşmış adli tıp ekibinin olay yerinde inceleme yaptığı bildirildi.

Los Gallardos'taki orman yangınının, yol açtığı can kayıpları bakımından 17 Temmuz 2005'te Guadalajara'nın Riba de Saelices ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınla kıyaslanabilecek düzeyde, ülke tarihindeki en trajik yangınların arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Endülüs özerk yönetimi hükümeti, Los Gallardos'taki orman yangınından dolayı bölgedeki 1400 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini, söndürme çalışmalarına Askeri Acil Durum Biriminin (UME) de 70 araç ve 200 personelle katıldığını açıkladı.

Endülüs bölgesinde Almeria dışında Malaga kenti çevresinde de devam eden orman yangınlarını söndürmek için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor.