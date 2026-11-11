İspanyol topluluk Fundacion Antonio Gades, Carmen'i İstanbul'da ilk kez sahneledi - Son Dakika
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İspanyol topluluk Fundacion Antonio Gades, Carmen'i İstanbul'da ilk kez sahneledi

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İspanyol topluluk Fundacion Antonio Gades, Carmen\'i İstanbul\'da ilk kez sahneledi
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Antonio Gades ve Carlos Saura'nın vizyonuyla hazırlanan Carmen, Fundacion Antonio Gades topluluğu tarafından Zorlu PSM'de Türkiye'de ilk kez sahnelendi. Gösterimin ardından topluluk, turnesi kapsamında yarın Ankara'da ATO Congresium'da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Flamenko topluluklarından Fundacion Antonio Gades, çağdaş İspanyol dansının kült eserlerinden "Carmen" ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluştu.

İspanyol dansının tutku, özgürlük ve başkaldırıyla özdeşleşen en güçlü yapıtları arasında gösterilen eser, Antonio Gades ve yönetmen Carlos Saura'nın yaratıcı vizyonuyla hazırlanan sahne uyarlamasıyla Türkiye'de ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Sanat yönetmenliğini Stella Arauzo'nun üstlendiği prodüksiyonda aşk, kıskançlık, güç ve onur temaları ekseninde bireyin kendi kaderini tayin etme arzusu ve kadınların özgürleşmesi teatral bir dille sahneye taşındı.

Gades'in koreografik mirasını günümüze aktaran topluluk, geleneksel dans estetiğini Saura'nın sinematografik bakışıyla harmanlayarak izleyicilerin beğenisine sundu.

İlk olarak 1983 yılında Saura'nın yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan ve Gades'in koreografisiyle İspanyol sanatının mihenk taşlarından birine dönüşen "Carmen", uluslararası dans repertuvarındaki yerini koruyor.

İstanbul gösteriminin ardından topluluk, Türkiye turnesi kapsamında yarın Ankara'da ATO Congresium sahnesinde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Kaynak: AA
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