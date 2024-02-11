İspanyol ve İtalyan Sanatçılar İsrail\'e Eleştiriler Yöneltti

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Avrupa'nın iki önemli sanat etkinliği olan ve milyonlarca kişinin takip ettiği İspanya'nın Goya Sinema Ödülleri galasına ve İtalya'nın Sanremo Müzik Festivali'ne İspanyol ve İtalyan sanatçıların Gazze'ye saldırılarından dolayı İsrail'e yönelttiği eleştiriler damgasını vurdu.

İspanya'nın Valladolid kentinde 10 Şubat Cumartesi akşamı düzenlenen Goya Sinema Ödülleri galasında, ünlü İspanyol dizilerinden "La Casa de Papel"deki "Nairobi" karakteri ile tanınan Alba Flores, ünlü kadın sinema sanatçısı ve şarkıcı Ana Belen, yönetmen Estibaliz Urresola, yönetmen Alejandro Martin ve şarkıcı Salvador Sobral, İsrail'i kınayan açıklamalar yaptı.

Ödül vermek için sahneye çıkan ve "İyi akşamlar ve Gazze için barış lütfen" diye konuşmasına başlayan Alba Flores, "Gazze'de 30 bin kişinin katledildiği, karanlık bu dönemde gelip burada kutlama yapmak çok zor, çok çelişkili bir şey. Umarım bu ülkenin hükümeti bir şeyler yapabilir." ifadelerini kullandı.

İlk uzun metrajlı filmler dalında, "20 mil especies de abejas" adlı filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü alan Urresola da "Bu fırsatı Gazze'de olup bitenleri anlatmak için kullanıyorum. Bu bir soykırımdır ve hükümetlerden bunu durdurmalarını talep etmeliyiz." dedi.

Ayrıca gala gecesine katılan İspanyol sanatçıların birçoğu ya avuç içlerine yapıştırdıkları etiketler ya da kıyafetlerine taktıkları rozetlerle "Silah ticaretini durdurun. Gazze'de hemen ateşkes" mesajı verdi.

İspanyol sanatçıların İsrail'i kınayan tavırları, salondakiler tarafından da alkışlandı.

Sanremo Müzik Fesitvali'nde "soykırımı durdurun" mesajı

İtalya'da bu yıl 74'üncüsü düzenlenen ve beş günlük maratonun ardından 10 Şubat Cumartesi gecesi sona eren Sanremo Müzik Festivali'nde bazı sanatçıların savaş karşıtı ve "soykırımı durdurun" mesajları dikkati çekti.

Avrupa'nın en eski şarkı yarışması olan ve her yıl şubat ayında Sanremo'da düzenlenen etkinlikte sahne alan isimlerden İtalyan şarkıcı Dargen D'amico "Onda Alta" (Yüksek Dalga) isimli parçasını seslendirdikten sonra, "Tarih sessiz kalmayı kabul etmez. Ateşi kesin" diyerek, Orta Doğu için ateşkes çağrısı yaptı.

İtalyanların dünyaca ünlü şarkıcılarından Eros Ramazzotti de 8 Şubat'ta misafir sanatçı olarak çıktığı sahnede "Yaklaşık 500 bin çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor. Milyonlarcası vadedilen toprakları göremeyecek. Kan akmasına yeter, savaşlara yeter diyorum. Barış gelsin." ifadelerini kullandı.

Tunus asıllı İtalyan rapçi Ghali Amdouni de festivalde söylediği "Casa Mia (Evim Benim)" şarkısında bir mısrada kullandığı "bir toprak parçası için hastaneleri bombalıyorlar" ifadeleriyle dikkati çekti.

İtalya'daki Yahudi toplumu temsilcilerinin tepki gösterdiği Ghali, bu şarkıyla Sanremo Müzik Festivali'nin finalinde 4. oldu. Ghali, final gecesinde şarkısını söyledikten sonra sahneden ayrılırken, "Soykırımı durdurun." ifadesini kullandı.

İsrail'in Roma Büyükelçisi Alon Bar, X hesabından yaptığı paylaşımla, Sanremo'daki savaş karşıtı mesajlardan rahatsızlığını gizlemeyerek, festivalin "nefret ve provokatif" söylemlere alet edildiğini öne sürdü.