İspanyol yolcu uçağı türbülans nedeniyle acil iniş yaptı: 36 yaralı - Son Dakika
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İspanyol yolcu uçağı türbülans nedeniyle acil iniş yaptı: 36 yaralı

İspanya'dan Uruguay'a giden Air Europa'ya ait yolcu uçağı, şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yaralanan 36 yolcudan 23'ü hastaneye kaldırıldı ve 4'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

02.07.2024 09:51
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İspanya'dan Uruguay'a giderken şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'nın kuzeydoğusundaki havaalanına "acil iniş" yapmak zorunda kalan yolcu uçağındaki 36 kişi yaralandı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'ya ait uçağın, şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yapmasının ardından Brezilyalı yetkililer açıklama yaptı.

Yetkililer, bazı yolcuların türbülans nedeniyle uçakta başlarını çarptığını ve baş, boyun ve göğüs bölgesinden yaralandığını bildirdi.

Yaralanan 36 yolcunun tedavi gördüğünü ve bunlardan 23'ünün hastaneye kaldırıldığını aktaran yetkililer, yolculardan bazılarının şok geçirdiğini dile getirdi.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan 5 yolcudan 4'ünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Yerel basına konuşan 2 yolcu, türbülans sırasında 1 yolcunun koltuğundan fırladığını ve uçağın tavanına çarptığını ve bu yolcunun, uçağın tavan kısmına sıkıştığını belirtti.

Söz konusu 2 tanık, uçak türbülanstan dengeye geldiğinde bazı yolcuların da uçağın tavanına çarpıp daha sonra koltukların üzerine düştüğünü ifade etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'den Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya giden İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'ya ait uçak, "şiddetli türbülans" sebebiyle Brezilya'daki Natal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanyol yolcu uçağı türbülans nedeniyle acil iniş yaptı: 36 yaralı - Son Dakika

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