İSPARK Otopark Kapasitesi Tartışmalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, iştirak şirketi İSPARK'ın kentteki otopark kapasitesini artıramaması tartışmaya neden oldu.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi vermek için söz alan MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal, mevcut İBB yönetiminin 2019 yılında, "100 bin araç kapasiteli kapalı otopark" ve "Mahalle bazlı otopark" vaatlerinde bulunduğunu söyledi.

Kentte bu vaatlere rağmen 2026 yılı itibarıyla birçok noktada araçların park yeri bulamadığını ve kaldırımların otopark haline dönüştüğünü dile getiren Hayal, şunları kaydetti:

"Bu husus hem yayaları hem araç sahiplerini hem de trafiği olumsuz yönde etkilemektedir. 2019 yılından bu yana vadedilen 100 bin kapasiteli kapalı otopark hedefinin yüzde kaçı gerçekleştirilmiştir? Bu dönemde inşa edilen kapalı otopark sayısı kaçtır? İlçe bazında kaç kapalı otopark inşa edilmiş, tamamlanıp hizmete açılmıştır? Mahalle bazında planlandığı açıklanan otopark projelerinin yüzde kaçı hayata geçirilmiştir? Toplam sayıları kaçtır? İstanbul genelinde otopark sıkıntısını çözmek amacıyla oluşturulmuş bir stratejik plan var mıdır? Varsa bu plandaki hedefler nelerdir ve hedeflerin yüzde kaçı gerçekleştirilmiştir?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu vaadimizi tamamlayacağımızı bilmenizi isterim"

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Ali Şar, İSPARK ile ilgili verdikleri vaatlerin ortada bulunduğunu, belli bir periyotta gerçekleşme süresi olduğunu söyledi.

İSPARK'ın projelerinden bahseden Şar, "5 yılda İSPARK otoparkını 60 bine yakın artırma durumu söz konusu. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu vaadimizi tamamlayacağımızı bilmenizi isterim. Yeni yılda bugüne kadar değişik kamu kurum ve kuruluşları bazı iptaller gerçekleştirdi. Bu, söz alıp gündem dışında dakikalarca anlatılması gereken bir konu. Bir yandan da binlerce azalma oluyor. Çünkü bazı kamu kurumlarıyla, kuruluşlarla yapılmış olan sözleşmeler sona eriyor, bazı hukuki farklılıklar ortaya çıkıyor, başka projeler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumda da İSPARK'ın kira sözleşmesinin bitebildiğini ve bazı kamu kurumlarının tekrar İBB'ye bu kiralamaları gerçekleştirmediğini savunan Şar, "Bundan dolayı da bazı düşüşlerin olduğunu aktarmak isterim. Devirler var. Tüm eksiklere rağmen 126 bin kapasitesine ulaştık. Biz 2019'da devraldığımızda 90 bin civarındaydı, otopark planlama 107 adet 40 bin kapasite, ikinci önceliğimiz 43 adet 8 bin kapasite ve son olarak da üçüncü önceliğimiz 400 adetle 52 bin kapasite artıra artıra devam ediyoruz."

"İBB Başkan Vekili'nin vermiş olduğu bilgilerle İBB faaliyet raporundaki bilgiler örtüşmemektedir"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul'da 2018 yılında 4 milyon 173 bin olan araç sayısının yüzde 50 artarak, 2025 yılında 6 milyon 246 bine yükseldiğini belirtti.

Türkyılmaz, araç sayısı artışına oranla otopark sayısının da yüzde 50 oranında artması gerektiğini dile getirdi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın geçen günlerde bir programda otoparklarla ilgili açıklama yaptığını ve bu açıklamasında, "250 yeni otopark açtıklarını ve kapasiteyi yüzde 40 artırdıklarını" söylediğini aktaran Türkyılmaz, faaliyet raporuna göre, otopark kapasitesinin yüzde 40 değil, yüzde 19 arttığını ve 250 yeni otoparkın değil, 90 otoparkın yapıldığını kaydetti.

CHP'li İBB yönetiminin 2019'da vaat kitapçığında, "100 bin araç kapasiteli kapalı otopark" vaadinde bulunduğunu dile getiren Türkyılmaz, yine faaliyet raporundaki verilere göre bu vaadin sadece yüzde 12'sinin gerçekleştiğini söyledi.

Türkyılmaz, "Bu anlamda bilgi kirliliği olduğu çok açık. Bu konunun netleştirilmesi için özellikle İstanbul'da 2018 yılındaki otopark sayısı, kapasitesi nedir, bugün kaça çıktı? Yol kenarı otoparkları vesaire bütün bunların detaylı olarak sağlıklı bir şekilde paylaşılması hasıl olmuştur. Zira, İBB Başkan Vekili'nin vermiş olduğu bilgilerle İBB faaliyet raporundaki bilgiler örtüşmemektedir." diye konuştu.

Türkyılmaz'ın otopark sayılarına ilişkin soru önergesi de oy birliğiyle kabul edildi.

"İptal edildiği iddia edilen otoparkların kapasiteleri neydi?"

Bunun üzerine tekrar söz alan CHP Grup Sözcüsü Şar, otopark sayılarında gerçekleştirdikleri artışın toplam sayıya bakıldığında neden tam sayıyı vermediklerini anlatacağını ifade etti.

Bir yandan otoparklar inşa ettiklerini ve ciddi bir artış meydana geldiğini kaydeden Şar, bunun yanında bir de kapanan otoparklar olduğunu belirtti.

Şar, "Atatürk Olimpiyat Stadı, Başakşehir Spor Kulübüne devredildi. Belgrad Ormanı, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile sözleşme sona eriyor, tekrar sözleşme yapmıyorlar, işletme kapanıyor. Başakşehir Fatih Terim otoparkı. Buralar İSPARK'taydı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edildiği için işletmeye kapatıldı. Kadıköy açık otoparkı, bin araçtan fazla kapasitesi vardı, Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden kapatıldı. Onlarca böyle kapatılan ve 20 binden fazla İSPARK kapasitesini geriye götürecek iptaller gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

İptallerin gerçekleştirilmemesini isteyen Şar, "Küçükköy Merkez Cami altı otoparkı. Mülkiyeti Gaziosmanpaşa Belediyesine verilmiş. Orası kendi işletmeye devam ediyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bezmialem açık otoparkı, Çobançeşme açık otoparkı, Irmak Tabiat Parkı otoparkı, Ümraniye Türksat önü, Pendik sahil açık otoparkı, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi, Esenler katlı otoparkı, Pendik Tavşantepe açık otoparkı, Ümraniye Saray Mahallesi, Marmara İlahiyat otoparkı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Şimdi siz bunlarla tahsisi iptal edeceksiniz, sonra da geleceksiniz bize kapasite düştü, sizin verdiğiniz rakamlar örtüşmüyor diyeceksiniz." dedi.

Murat Türkyılmaz ise mevcut otopark kapasitesini hangi kurumun kullandığı veya ne kadar düştüğünden ziyade, İBB yönetiminin mevcut otopark kapasitesinin ne kadar arttığını sorduğunu söyledi.

Otopark kapasitesinin 100 bin artırılacağı vaadinde bulunulduğu ancak yüzde 12 oranında artış gerçekleştiğini, meselenin bu olduğunu dile getiren Türkyılmaz, "İptal edildiği iddia edilen otoparkların kapasiteleri neydi? Tam olarak rakamları nedir, buna ilişkin de bir cevap almak istiyoruz. Otopark meselesi çok önemli. 2018'den bu yana yüzde 3500 zam yaptınız. Haliyle bu kadar zam yaparken bunun karşılığında da vatandaşımız haklı olarak sizden vermiş olduğunuz sözleri tutmanızı bekliyor." şeklinde konuştu.

Şar ile Türkyılmaz arasındaki tartışma vaat konusu üzerinden devam etti.