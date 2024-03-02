Isparta Belceğiz Göleti yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Isparta Belceğiz Göleti'nin yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını açıkladı.
Son yağışlar ile birlikte Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti'nin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Balta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su varsa, hayat var. Tamamladığımız depolama tesislerimiz bir yandan vatandaşlarımıza içme suyu ve toprağımıza can suyu olurken, diğer yandan ülkemizin ekonomik, sanayi ve tarımsal kalkınmasında büyük faydaları olan yapılardır." ifadelerine yer verdi.
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Amasya'nın Suluova ilçesinde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sahip çıktıklarını ve ülkemizin yaşadığı felaketlerde destek verdiklerini belirtti. Ayrıca Filistin'e destek platformu oluşturduklarını ve İslam ülkesi yöneticilerini daha duyarlı olmaya çağırdıklarını ifade etti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kırmızı bölge için mücadele edeceklerini kesinleştirdiğini söyledi.
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den yeniden aday gösterilmesinin yankıları sürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret eden Savaş'a, depremzedeler tepki gösterdi. Savaş, tepkilere karşılık olarak 'Aha geldim işte...' şeklinde yanıt verdi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.
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