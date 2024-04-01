Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim zaferini kutladı

Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, kent merkezinde vatandaşlara seslendi.
Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, beş yıl önce de aynı coşku ve sevinçle aynı ortamda buluştuklarını söyledi.
Yine aynı şekilde vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başdeğirmen, "Görüyorum ki sizler de aynı mutluluğu yaşıyorsunuz yoksa gecenin bir saatinde, ramazan günü, iki üç saat sonra sahura kalkılacak, yarın oruç tutulacak ama kocaman bir şehir mitingi yapıyoruz. Gönülden gelen bir sevgi ve gönülden gelen istek ve bir heyecan olduğunu görüyorum." diye konuştu.
Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getiren Başdeğirmen, şunları kaydetti:
"Diğer belediye başkanı adayı arkadaşlarımızla 2 aya yakın bir süre Isparta'ya hizmet edebilmek için mücadele verdik. O arkadaşlarımız da memleket için yapacaklarını anlattılar, yapacakları yatırımları anlattılar. 'Biz de Isparta'ya hizmet etmek istiyoruz.' dediler ama halkımız ve vatandaşımız bizim yapmış olduğumuz hizmetlerden sonra, Isparta'ya bizim en iyi hizmeti vereceğimize kanaat getirerek bizim tarafımızda oyunu kullandı."
Başdeğirmen'in karanfil dağıttığı kutlamalara AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun ile çok sayıda partili katıldı.
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
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