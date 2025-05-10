Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Geniş Video İzle

Isparta'da kırsal alanda ailesiyle yürüyüşe çıkan Yusuf Yalçın, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında 2 dev mantar buldu. Yalçın, "İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı" dedi.

10.05.2025 01:40  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da doğa gezisine çıkan Yusuf Yalçın, 2,5 kilogram ve 1,5 kilogramlık iki "dev mantar" buldu.

Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'ndeki kırsal alanda ailesiyle yürüyüşe çıkan Yusuf Yalçın, gazetecilere yürüyüş sırasında iki dev mantarla karşılaştığını söyledi. Mantarları koparıp evine getirdiğini belirten Yalçın, "Mantarları tarttım, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında geldi. İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı." dedi.

Yalçın, mantarları zehirli mi zehirsiz mi olduğunu bilmedikleri için yemediklerini kaydetti.

Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
Kaynak: AA

3-sayfa, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosunu 70 TL’ye satıyorlar hiç masrafı yok Kilosunu 70 TL'ye satıyorlar hiç masrafı yok
Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım 2. Lig’e düşebilir Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig'e düşebilir
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Ahmet Minguzzi’nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar Resmen meydan okudu Ahmet Minguzzi'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu
Derbide Gedson Fernandes’e tutulan lazerin bedeli ağır oldu Derbide Gedson Fernandes'e tutulan lazerin bedeli ağır oldu
80 yaşındaki adam başına çuval geçirdiği eşeğe sopayla eziyet etti 80 yaşındaki adam başına çuval geçirdiği eşeğe sopayla eziyet etti
Kamuya çok sayıda personel alınacak Kamuya çok sayıda personel alınacak
MasterChef yarışmacısının büyük değişimi Son görüntüsüyle gündemde MasterChef yarışmacısının büyük değişimi! Son görüntüsüyle gündemde
Tesisleri bile gezdi Galatasaray, bir dünya yıldızına daha formayı giydiriyor Tesisleri bile gezdi! Galatasaray, bir dünya yıldızına daha formayı giydiriyor
Asya’daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı Ölü sayısı artıyor Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
08:51
Güney Asya’da savaş şiddetleniyor Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
13:37
PKK’nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
13:31
Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi İstanbul’u terk ediyor
Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi İstanbul'u terk ediyor
13:07
Traktörle oynayan 2 yaşındaki çocuk 1 yaşındaki kuzenini ezdi
Traktörle oynayan 2 yaşındaki çocuk 1 yaşındaki kuzenini ezdi
13:02
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs’ta topladığını duyurdu
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu
12:52
Ünlü zincir markette büyük skandal Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında
12:50
Biletleri kesildi İşte Galatasaray’da yolların ayrılacağı 5 isim
Biletleri kesildi! İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 5 isim
12:44
Pervin Buldan’a suikast girişimi mi oldu DEM Parti’den beklenen açıklama geldi
Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
12:27
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
12:12
Şarkıcı Begüm Polat’a yasa dışı bahis soruşturması
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması
11:44
Asya’daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı Ölü sayısı artıyor
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 10:25:46. #7.12#
SON DAKİKA: Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.