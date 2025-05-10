Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Isparta'da doğa gezisine çıkan Yusuf Yalçın, 2,5 kilogram ve 1,5 kilogramlık iki "dev mantar" buldu.

Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'ndeki kırsal alanda ailesiyle yürüyüşe çıkan Yusuf Yalçın, gazetecilere yürüyüş sırasında iki dev mantarla karşılaştığını söyledi. Mantarları koparıp evine getirdiğini belirten Yalçın, "Mantarları tarttım, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında geldi. İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı." dedi.

Yalçın, mantarları zehirli mi zehirsiz mi olduğunu bilmedikleri için yemediklerini kaydetti.