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Isparta'da 4 bin 939 öğrenci LGS'de ter döktü

ISPARTA - Isparta'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi çerçevesindeki merkezi sınavda 4 bin 939 öğrenci ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav başladı. Isparta'da İl merkezi ve ilçelerle birlikte 4 bin 939 öğrenci iyi bir lisede eğitim görebilmek için sınavda ter döküyor.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı sınav merkezlerinde okul bahçelerine sadece öğrenciler alınırken, veliler dışarıda kuran-ı kerim okuyarak bekliyor. Isparta İl merkezi ve ilçeler genelinde, 288 sınav salonunda 4 bin 939 öğrenci sınava girdi.