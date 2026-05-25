Isparta'da 400 Yıllık Kurban Geleneği Yaşatıldı

25.05.2026 19:51
Isparta'da kurban indirme geleneği, etkinliklerle kutlandı; dualar ve müzik dinletileri yapıldı.

Isparta'da yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen "kurban indirme geleneği" bu yıl da düzenlenen etkinliklerle yaşatıldı.

Isparta Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program, Gökçay Mesireliğinde başladı. Etkinlikte, kurbanlıklar dualarla sahiplerine teslim edildi.

Asırlardır sürdürülen gelenek doğrultusunda, Kurban Bayramı'ndan yaklaşık 40 gün önce satın alınan küçükbaşlar çobanlara emanet edilerek, Gökçay Mesireliğinin arkasındaki dağlık alanda otlatılıyor. Bayram öncesinde düzenlenen törenle de kurbanlıklar sahiplerine veriliyor.

Programda, müzik dinletisi, halk oyunları gösterileri de yapıldı.

Vali Abdullah Erin, programda yaptığı konuşmada, geleneklerin toplumların ayakta kalmasında önemli rol oynadığını belirterek, milletleri güçlü kılanın gelenekler, örf ve adetler olduğunu söyledi.

Isparta'da yaklaşık 400 yıldır devam ettirilen geleneğin de toplumu güçlü kılan önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Erin, "Bu değerleri sadece yaşatmak değil, gelecek nesillere aktarmak da büyük önem taşıyor." dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise geleneklerin gelecek nesillere aktarılması açısından son derece önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çekti.

Programa, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurumlarının müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

