Isparta'da 60 yaşındaki kişi devrilen tomruğun altında kalarak yaşamını yitirdi

Isparta'da 60 yaşındaki kişi devrilen tomruğun altında kalarak yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Güneyce köyündeki ormanda çalışan 60 yaşındaki kişi, kesim sırasında devrilen tomruğun altında kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Isparta'da kesim sırasında devrilen tomruğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Güneyce köyündeki ormanda çalışan Hasan Karaboğa (60), kesim sırasında devrilen tomruğun altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA
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