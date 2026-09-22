Isparta'da 60 yaşındaki kişi devrilen tomruğun altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Isparta'da 60 yaşındaki kişi devrilen tomruğun altında kalarak yaşamını yitirdi

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Isparta'nın Güneyce köyündeki ormanda çalışan 60 yaşındaki kişi, kesim sırasında devrilen tomruğun altında kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Isparta'da kesim sırasında devrilen tomruğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Güneyce köyündeki ormanda çalışan Hasan Karaboğa (60), kesim sırasında devrilen tomruğun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Isparta'da 60 yaşındaki kişi devrilen tomruğun altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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