Isparta'da Akü Hırsızlığı: İki Tutuklama

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 7 aracın aküsünün çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yalvaç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Gedikli köyündeki araçlardan akü çalınmasına üzerine Antalya'nın Aksu ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler O.C. ve R.Ö. yakalandı.
Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
