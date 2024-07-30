Isparta'da bir genç kız babasını bıçaklayarak öldürdü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Salur köyünde D.Z. (20) ile Osman Z. (49), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, babasını göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Osman Z, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Şüpheli D.Z gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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