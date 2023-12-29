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Isparta'da bir yurtta öğrenciler yemekten zehirlendi - Son Dakika
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Isparta'da bir yurtta öğrenciler yemekten zehirlendi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan bir yurtta kalan kız ve erkek öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, adli soruşturma başlatıldığı ve gıda numunelerinin incelenmek üzere yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Isparta\'da bir yurtta öğrenciler yemekten zehirlendi
29.12.2023 - 18:53,
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Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki yurtta kalan kız ve erkek öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerine adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yalvaç Yurdunda A, B ve C bloklarında kalanlardan 266 öğrencinin, mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerle Yalvaç Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi.

Hastaneye başvuran öğrencilerin tamamının acil serviste tedavisi yapılarak taburcu edildiğini ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimiz sağlık sorunlarının akşam yemeğindeki gıdadan kaynaklanmış olabileceğini ifade etmişlerdir. Bahse konu yemekte öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılmak üzere teslim alınmıştır. Konuyla ilgili, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Valiliğimizin başlattığı idari inceleme devam etmektedir."

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle gece hastaneye başvurmuştu.

Kaynak: AA
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