Isparta\'da Bulunan Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

Isparta'da vatandaşın bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şehit Ahmet Tutak Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir kişinin bulduğu ve içerisinde 1790 avro ile 5 ABD doları olan cüzdanın sahibini belirledi.

Cüzdan sahibine ulaştırıldı.