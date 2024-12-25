Isparta'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta\'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi sonucunda Nevzat Karaboğa hayatını kaybederken, eşi ve iki çocuğu hastanede tedavi altında. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.12.2024 09:18  Güncelleme: 09:19
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ISPARTA'da doğal gazdan zehirlenen Nevzat Karaboğa (35) hayatını kaybetti, eşi Aynur ile çocukları Tuana (12) ve Rabia (1) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 1832 Sokak'ta meydana geldi. Nevzat Karaboğa yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yoğun gaz kokusu hisseden ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaboğa'nın eşi Aynur ile çocukları Tuana ve Rabia ise ilk müdahale sonrası ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Nevzat Karaboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Evde doğal gaz şirketi ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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