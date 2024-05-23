Isparta'da dolu yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Isparta'da dolu yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Isparta'da yarım saat süren yağmur ve bilye büyüklüğündeki dolu yağışı, vatandaşları ve trafikte ilerleyen araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar ilerleyemezken, vatandaşlar karton kutu ve şemsiyelerle önlem almaya çalıştı.

23.05.2024 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da dolu yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Isparta'yı dolu vurdu

ISPARTA - Isparta'da yarım saat süren yağmur ve bilye büyüklüğündeki dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ve trafikte ilerleyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Isparta çevrelerinden beklenen kuvvetli yağış uyarışı sonrası Isparta'da aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde etkili olan bilye büyüklüğünde ki yağış sonrası vatandaşlar ve trafikte ilerleyen otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerine karşı bazı araçlar ilerleyemedi. Vatandaşlar kafalarına geçirdikleri karton kutu ve şemsiyelerle önlem alırken, bazı vatandaşlar ise dükkan önlerine sığındı.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da dolu yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:32 BM Genel Kurulu, 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımı’nı anma günü ilan etti BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:26:20. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da dolu yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement