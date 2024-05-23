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Isparta'da dolu yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Isparta'yı dolu vurdu

ISPARTA - Isparta'da yarım saat süren yağmur ve bilye büyüklüğündeki dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ve trafikte ilerleyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Isparta çevrelerinden beklenen kuvvetli yağış uyarışı sonrası Isparta'da aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde etkili olan bilye büyüklüğünde ki yağış sonrası vatandaşlar ve trafikte ilerleyen otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerine karşı bazı araçlar ilerleyemedi. Vatandaşlar kafalarına geçirdikleri karton kutu ve şemsiyelerle önlem alırken, bazı vatandaşlar ise dükkan önlerine sığındı.