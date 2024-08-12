Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Isparta\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1060 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

12.08.2024 22:20
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Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den kente 2 kişinin uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1060 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

Gönen, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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