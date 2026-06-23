Isparta'da Feci Kaza: Otobüs Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Feci Kaza: Otobüs Şoförü Tutuklandı

23.06.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelendost'ta yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Otobüs şoförü tutuklandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü tutuklandı.

Kazanın ardından aracın sürücüsü H.E.C. (25), tedavi gördüğü Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden taburcu edildi.

H.E.C, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın geçmişi

H.E.C'nin kullandığı 42 BFT 431 plakalı otobüs, 20 Haziran'da Isparta-Konya kara yolu Bağılllı köyü mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada 5 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Gelendost, 3. Sayfa, Isparta, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Feci Kaza: Otobüs Şoförü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devasa bloklar Faroz Limanı’na dizildi, görenler Çin Seddi’ne benzetti Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Asrın felaketinde ’öldü’ ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
İran, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım

20:21
Tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı.
Tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı.
20:11
Messi’nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
17:52
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı’dan üzen haber
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 20:28:37. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Feci Kaza: Otobüs Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.