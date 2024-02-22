Isparta\'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Yeni atamalar Resmi Gazete'de! Senarist ve yapımcı Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.