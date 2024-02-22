Isparta'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Isparta\'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Meslekten ihraç edilen ebe S.Ç, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunmasının ardından cezaevine teslim edildi.

22.02.2024 22:15
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Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ebe S.Ç'yi gözaltına aldı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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