Isparta\'da uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü yakalandı

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Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen F.E.A. gözaltına alındı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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