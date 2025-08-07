Isparta\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Isparta'da polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 33,5 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Ev sahibiyle ilgili adli işlem başlatıldı.