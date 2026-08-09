Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı - Son Dakika
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Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Mekke Paktı İsrail\'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İsrail cephesinde büyük bir rahatsızlığa yol açtı. İsrail merkezli i24NEWS televizyonuna konuşan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Suudi Arabistan’ın bölgedeki tarafsız tutumunu terk ederek Türkiye ile aynı savunma paktında buluşmasını Tel Aviv açısından "son derece tehlikeli ve endişe verici" bir gelişme olarak değerlendirdi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail merkezli i24NEWS kanalına konuşan Chikli, üç ülke arasındaki bu yeni ortaklığın Tel Aviv üzerindeki stratejik riskleri artırdığını vurguladı.

Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Amichai Chikli

"AKDENİZ'DEN SURİYE'YE AĞIR SONUÇLARI OLUR"

Suudi Arabistan’ın bugüne kadar bölgede tarafsız bir tutum izlediğini savunan Bakan Chikli, Riyad yönetiminin Türkiye ile aynı safta buluşmasını İsrail açısından "son derece tehlikeli" olarak nitelendirdi. Chikli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir. Suudi Arabistan'ın Pakistan ile zaten bir savunma anlaşması vardı. Ancak Akdeniz'den Suriye cephesine kadar son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek şekilde, bizimle doğrudan karşı karşıya olan Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlaması İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişmedir."

TEL AVİV HÜKÜMETİNE, "KARŞI İTTİFAK"ÇAĞRISI 

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın ardından İsrail yönetiminin vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini belirten Chikli, bölgesel dengelere karşı yeni hamleler yapılması çağrısında bulundu. İsrailli bakan, Tel Aviv'in Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland ile olan mevcut ittifaklarını daha da derinleştirmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı - Son Dakika

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