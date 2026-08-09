Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
İstanbul’da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen bir şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul'da sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
GÜVENLİK ŞUBE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir kişinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği tespit edildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekiplerin çalışması sonucunda kimliği belirlenen ve yayınladığı videoda, "Çengelköy'deyim" diyen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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