Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız? - Son Dakika
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Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Bahçeli\'den Özgür Özel\'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
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TBMM'de çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında samimi anlar yaşandı. Bahçeli'nin Özgür Özel'e, "Biz 57 yılda 46 kişilik grup kurduk, siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?" diyerek esprili bir dille soru yönelttiği öğrenildi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa teklifi olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. 

BAHÇELİ VE ÖZEL YAN YANA GELDİ

Teklif üzerine siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından ara verildi. Bu sırada Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Bahçeli'nin Özel'e esprili bir dille, "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız" diye sorduğu öğrenildi.  

Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

KURMAYLARINA DA BU SORUYU SORUYORMUŞ

Bahçeli'nin kurmaylarının da MHP Lideri'nin kendilerine de zaman zaman bu soruyu sorduğunu ifade ettiği belirtildi. Liderler arasındaki o samimi anlar ise objektiflere yansıdı.

Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

ÖZEL: ÇERÇEVE YASA'YA 'EVET' DİYORUZ

Öte yandan; Yeni Parti Lideri Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Terörsüz Türkiye için hazırlanan Çerçeve Yasa'ya "Evet" diyeceklerini açıkladı. MHP Lideri Bahçeli, konuşmasını tamamlayan Özel'i alkışladı.20133449

Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Yeni Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Kesin bu seçimlerde yeni partiyi desteklerler. 8 6 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Nasıl olacak reis nasıl parayla dlege satın alındı ise yine öyle oldu 3 1 Yanıtla
    Şakir Keser Şakir Keser:
    Kemıkçi geçtikleri partı Yenı Parti 0 0
  • 400190 400190:
    çalmaya iyi bilir 3 0 Yanıtla
  • FT FT:
    Şakacı Bahçeli. Bu hesabı iyi tutturmuş. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    yedek lastik partisi olmazsa. ulaşırsın 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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