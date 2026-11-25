Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konulu panel gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen "Kadınların Sesi, Gücü ve Özgürlüğü Geleceğimizdir" başlıklı panelde, kadınların bilim ve girişimcilik alanlarındaki başarıları, şiddetin psikolojik etkileri ve dijital şiddetle mücadelede teknoloji okuryazarlığının önemi ele alındı.

Panele, Isparta Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Panelde, SDÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güzel Seydim "Bilimde Öncü, Hayatta Duyarlı, Girişimde Cesur: Kadın İmzasıyla Değişen Gelecek", Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Semiha Şen Kaya "Şiddet Sadece İz Bırakmaz: Kadınların Görünmeyen Yaraları", SDÜ Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kevser Sezer Korucu ise "Dijital Şiddete Karşı Dijital Güç: Kadınlar için Teknoloji Okuryazarlığı" başlıklı sunumlarını yaptı.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, AA muhabirine, panelle kadınların güçlenmesini desteklemeyi ve şiddete karşı ortak mücadele anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Panelde akademisyenler ve alanında uzman isimlerin katkı sunduğunu belirten Köse, kadınların bilim ve girişimcilik alanlarındaki başarılarının yanı sıra şiddetin psikolojik etkileri ve dijital şiddetle mücadele konularının değerlendirildiğini ifade etti.

Köse, İl Müdürlüğü olarak koruyucu ve önleyici hizmetleri güçlendirmeye, kadınların destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmaya ve farkındalık çalışmalarını yıl boyunca sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kadınların şiddetten uzak, güvenli, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesinin ortak hedefleri olduğunu vurgulayan Köse, paydaş kurumlarla işbirliği içinde mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.