Yalvaç'ta Kardeş Kavgası: Bir Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü - Son Dakika
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Yalvaç'ta Kardeş Kavgası: Bir Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Yalvaç\'ta Kardeş Kavgası: Bir Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Doğan Öztaş, kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kavga sırasında babası da hafif yaralandı. Olay, geçmişteki bir husumet nedeniyle çıktı. Doğan Öztaş gözaltına alındı ve daha önce tırpanla birisini öldürdüğü için cezaevinde bulunduğu belirlendi.

02.09.2024 23:19
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ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Doğan Öztaş (45), çıkan kavgada kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kavgayı ayırmaya çalışan babanın da hafif yaralandığı olayın ardından Doğan Öztaş, gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Sücüllü köyünde meydana geldi. Doğan Öztaş ile kardeşi Ayhan Öztaş arasında iddiaya göre, geçmişteki bir husumet nedeniyle kavga çıktı. Büyüyen kavganın ardından Doğan Öztaş, pompalı tüfekle Ayhan Öztaş'a ateş açtı. Ayhan Öztaş vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kavgaya engel olmak isteyen baba Bayram Öztaş da hafif yaralandı. Ayhan Öztaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olaydan sonra kaçan Doğan Öztaş ise yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, daha önce tırpanla husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde bulunan Doğan Öztaş'ın, 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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