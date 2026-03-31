Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Kaza: 4 Yaralı

31.03.2026 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelendost'ta Alman turistin karavanı ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı, birinin durumu kritik.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Alman turistin kullandığı karavanla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İsmail Ü'nün kullandığı 32 KH 811 plakalı otomobil, Alman uyruklu Rehındt R. G'nin kullandığı ES PR 435H plakalı karavanla Isparta-Konya karayolu Madenli köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ü. İsa Ü. ve Melek Ü. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı, Melek Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 00:15:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.