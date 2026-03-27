Isparta'da Kaza: Bir Ölü

Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Eğirdir yolunda Mehmet Akbıyık'ın (52) kullandığı 32 AFP 826 plakalı motosiklet ile İ.C.M'nin kullandığı 42 BAB 302 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Akbıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
