Isparta'da Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı

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Isparta'da, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu etkisinde araç kullanma ve kamu malına zarar vermenin de aralarında bulunduğu 15 suçtan 17 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U. ile hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.S. kent merkezinde saklandıkları adreste yakalandı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.