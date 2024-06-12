Isparta'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılar mesaisine başladı - Son Dakika
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Isparta'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılar mesaisine başladı

Isparta'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılar, Tarihi Üzüm çarşısı başta olmak üzere kentin farklı noktalarında çalışmalarına başladı. Bıçakçılar, kendi ürünlerini satarken aynı zamanda vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor. Ancak, ustalar bu yıl önceki bayramlardaki yoğunluğun olmadığını belirtiyor. Ucuz bıçakların piyasaya girmesi ve kurbanların bağış yoluyla kesilmesi nedeniyle talep azalmış durumda. Bıçak ustası Abdullah Avcu, kurban keserken yaşanan kazalara dikkat çekerek, insanlara bıçaklarını mutlaka bilemelerini ve ucuz kalitesiz bıçaklardan uzak durmalarını tavsiye ediyor.

12.06.2024 16:43
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Isparta'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi başladı.

Tarihi Üzüm çarşısı başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor.

Ustalar önceki bayramlarda yaşanan yoğunluğun bu yıl olmadığını belirtiyor.

Tarihi Üzüm çarşısında 53 yıldır faaliyet gösteren bıçak ustası Abdullah Avcu, ucuz bıçakların piyasaya girmesi ve kurbanların bağış yoluyla kesilmesi nedeniyle eskisi gibi yoğunluk yaşamadıklarını söyledi.

Kurban keserken kazalar yaşanabildiğine belirten Avcu, "Kurban kesenler bıçaklarını mutlaka bileylemelerini tavsiye ediyorum. Ucuz kalitesiz bıçaklardan uzak dursunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılar mesaisine başladı - Son Dakika

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