Isparta'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılar mesaisine başladı

Güncel

Isparta'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi başladı.

Tarihi Üzüm çarşısı başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor.

Ustalar önceki bayramlarda yaşanan yoğunluğun bu yıl olmadığını belirtiyor.

Tarihi Üzüm çarşısında 53 yıldır faaliyet gösteren bıçak ustası Abdullah Avcu, ucuz bıçakların piyasaya girmesi ve kurbanların bağış yoluyla kesilmesi nedeniyle eskisi gibi yoğunluk yaşamadıklarını söyledi.

Kurban keserken kazalar yaşanabildiğine belirten Avcu, "Kurban kesenler bıçaklarını mutlaka bileylemelerini tavsiye ediyorum. Ucuz kalitesiz bıçaklardan uzak dursunlar." ifadelerini kullandı.